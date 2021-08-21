بث مباشر | مشاهدة مباراة انتر ميلان وجنوى في الدوري الايطالي على يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة انتر ميلان وجنوى على يلا شوت، بالجولة الأولى في الدوري الايطالي، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 21-8-2021.

يستقبل بطل الدوري الايطالي انتر ميلان نظيره جنوى على ملعب جوزيبي مياتزا، ويطمح إلى تحقيق الفوز الأول مع مدربه الجديد سيموني إنزاجي في الجولة الافتتاحية.

وأنهى انتر ميلان هيمنة يوفنتوس على الدوري الإيطالي لمدة تسع سنوات متتالية في الموسم الماضي بعد حصوله على أكثر من 90 نقطة في موسم واحد في دوري الدرجة الأولى للمرة الثانية فقط في تاريخه (91).

ومع ذلك، فإن رحيل نجمي الفريق الأكثر تأثيرًا أشرف حكيمي وروميلو لوكاكو هذا الصيف قد تركا مشجعي النيرازوري في حيرة من أمرهم، والضغط الآن أصبح على المدرب الجديد سيموني إنزاجي.

وسيدخل إنزاجي مواجهة جنوى دون خدمات النجم الارجنتيني لاوتارو مارتينيز بسبب تراكم البطاقات الصفراء منذ الموسم الماضي، بالإضافة إلى كريستيان إريكسن، أليكسيس سانشيز، وروبيرتو جاليارديني للإصابة.

يذكر أن آخر خسارة لفريق الانتر على ملعبه ببداية الدوري الايطالي كانت في موسم 2012/2013 أمام روما، ومنذ ذلك الحين حقق الانتصار في 6 مناسبات، وتعادل في مباراتين.

في المقابل، احتل النادي الأقدم في إيطاليا “جنوى” المركز 11 في الموسم الماضي محققًا أفضل حصيلة له في آخر خمس مواسم برصيد 42 نقطة.

وسيحاول دافيد بالارديني سابع مدرب مختلف لجنوى منذ 2018، احتلال مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري الايطالي هذا الموسم، للوصول إلى دوري المؤتمر الأوروبي أو اليورباليج.

وينقل بث مباشر مباراة انتر ميلان وجنوى في السيريا آ، على قناة رابطة الدوري الايطالي باليوتيوب، بصوت المعلق الرياضي العراقي “فراس الشيخلي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة انتر ميلان وجنوى، من الحكم الايطالي “فليريو ماريني”، في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.