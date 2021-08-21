الميركاتو الصيفي 2021 | واتفورد يُوقف مسيرة أوزان توفان مع فنربخشة

أوقف نادي واتفورد الانجليزي – الوافد الجديد على البريميرلج- المسيرة الطويلة للاعب الوسط الدولي التركي «أوزان توفان» مع نادي فنربخشة باستعارته لمدة موسم مع خيار الشراء في يونيو 2022.

وتمتد مسيرة أوزان توفان مع فنربخشة لأكثر من 6 سنوات عندما التحق لصفوف الفريق من بورصاسبور في الميركاتو الصيفي 2015.

وتخلل مشوار اللاعب صاحب الـ 26 عامًا مع فنربخشة، فترة إعارة قصيرة مع نادي ألانياسبور بالنصف الثاني من موسم 2019/2018.

وخاض أوزان توفان 128 مباراة في الدوري التركي بقميص فنربخشة، كان آخرهم كبديل لمدة 15 دقيقة فقط هذا الموسم أمام أدانا ديميرسبور، لحساب الجولة الأولي من الدوري، وانتهت بخسارة الكناري بهدف دون رد.

ولم يفز توفان بلقب الدوري التركي أو كأس تركيا مع فنربخشة في الأعوام الماضية، مكتفيًا بوصافة الدوري والكأس عدة مرات.

جدير بالذكر مشاركة أوزان توفان في 63 مباراة دولية مع منتخب تركيا، سجل خلالهم 9 أهداف، وكان قد ظهر في ثلاث مباريات بدور مجموعات كأس أمم أوروبا «يورو 2020» أمام إيطاليا وويلز وسويسرا، لكن أبناء الأناضول لم يحققوا ولو نقطة واحدة في أسوأ مشاركاتهم بالبطولة القارية المؤجلة منذ العام الماضي.

وتُعد صفقة استعارة أوزان توفان من فنربخشة هي الثانية بالنسبة لواتفورد هذا الصيف بعد استعارة النيجيري «بيتر إتيبو» من ستوك سيتي، والحادية عشر في الميركاتو الصيفي 2021.

وانضم لصفوف واتفورد بعقود دائمة في سوق الانتقالات الصيفي كل من «آشلي فليتشر من ميدلسبره، ويوراي كوتشا من بارما، وداني روز من توتنهام، وجوشا كينج من إيفرتون، وإيمانويل دينيس من كلوب بروج، والمغربي عمران لوزا من نانت، ودابو ميبودي من جلاسكو رينجرز، وماتي بولوك من جريمبسي تاون، وكوادو باها من روشديل».