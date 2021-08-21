نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي..جوتا يواصل التألق وماني يفتتح سجله التهديفي

تعرف على نتيجة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي، في افتتاح الجولة الثانية، ضمن مباريات اليوم السبت 21 أغسطس 2021، والتي استضافها ملعب أنفيلد روود.

واصل ليفربول بدايته الناجحة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز وتغلب على ضيفه بيرنلي بثنائية نظيفة، وواصل النجم البرتغالي “دييجو جوتا” تألقه كما أفتتح السنغالي “ساديو ماني” سجله التهديفي.

وحقق ليفربول فوزه الثاني على التوالي ليصل الى النقطة السادسة في صدارة الدوري الانجليزي مؤقتاً انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، في المقابل تجرع بيرنلي مرارة الهزيمة الثانية وظل بدون أي نقاط في المركز السابع عشر.

تقدم ليفربول في نتيجة المباراة عند الدقيقة 18 عبر مهاجمه البرتغالي “دييجو جوتا” بعد ان حول عرضية نموذجية من زميله اليوناني “كوستاس تسيميكاس” بضربة رأسية رائعة الى شباك بيرنلي.

وخلال الشوط الثاني تحديداً في الدقيقة 69 أضاف السنغالي “ساديو ماني” الهدف الثاني لليفربول، بدأ الهدف من المدافع فان دايك الذي أرسل كرة طولية لزميله الشاب إليوت ثم مررها الى اليكسندر أرنولد الذي وضع تمريرة سحرية لماني ومن لمسة واحدة سدد بوجه القدم تسديدة قوية داخل الشباك.

بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع واستعرض بيرنلي ثقة واضحة في الدقائق الأولى، وقد قام بمحاولة خلال الدقيقة الثانية لكن أليسون حارس مرمى ليفربول انقض على الكرة قبل أن تصل لها قدم كريس وود.

وسدد دييجو جوتا مهاجم ليفربول رأسية لكنها مرت بجوار القائم، ثم قام بيرنلي بمحاولة أخرى في الدقيقة الرابعة حيث تلقى كريس وود كرة طولية وهيأها إلى دوايت ماكنيل الذي سدد بقوة لكن الكرة اصطدمت بالقائم في الوقت الذي أشار فيه الحكم أيضا إلى وجود تسلل.

جوتا يواصل التألق وماني يفتتح سجله التهديفي

بعدها عزز ليفربول سيطرته على المباراة وكثف محاولاته للتقدم حتى افتتح التسجيل في الدقيقة 18، عندما هيأ ساديو ماني الكرة إلى كوستاس تسيميكاس ليرسلها عالية إلى داخل منطقة الجزاء ويسكنها دييجو جوتا برأسه في الشباك معلنا تقدم ليفربول 1 / صفر.

حاول بيرنلي الحفاظ على الثقة والهدوء وقام بأكثر من محاولة هجومية لكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى أليسون.

وفي الدقيقة 26، أسكن النجم المصري محمد صلاح الكرة في شباك بيرنلي إثر تمريرة من هارفي إليوت، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وكاد ساديو ماني أن يضيف الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة31، حيث تلقى طولية متقنة من ترينت ألكسندر أرنولد وسدد الكرة مباشرة لكنها مرت فوق العارضة.

وتصدى دفاع بيرنلي لتمريرتين خطيرتين في الدقيقة 36 من ألكسندر أرنولد وساديو ماني باتجاه محمد صلاح المتمركز أمام المرمى.

وتوالت محاولات ليفربول بحثا عن تعزيز تقدمه، وكاد محمد صلاح أن يسجل في الدقيقة 42 حيث سدد كرة خطيرة من حدود منطقة الجزاء لكن المدافع بن ميي تصدى لها برأسه.

وحالف الحظ ليفربول بشكل كبير في عدم اهتزاز شباكه في الدقيقة 45، حيث ارتقى جيمس تاركوفسكي مدافع بيرنلي لكرة عالية من ضربة حرة وكانت رأسه أقرب لها من قبضة الحارس أليسون، وسددها بالفعل لكنها مرت بجوار الشباك الخالية.

واهتزت شباك ليفربول بعد ثوان من بداية الشوط الثاني حيث أرسل ماثيو لوتون عرضية إلى آشلي بارنس الذي أسكن الكرة في الشباك لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

بعدها عزز ليفربول محاولاته الهجومية لكن بيرنلي كثف تركيزه بشكل أكبر على الجانب الدفاعي، وتعاون الدفاع بشكل كبير مع الحارس في التصدي لكرة خطيرة سددها محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 60.

وتلقى ساديو ماني طولية في الدقيقة 62 وهيأ الكرة لنفسه ببراعة ثم سدد بقوة لكن الحارس نيك بوب تصدى لها ببراعة.

وتلقى ساديو ماني عرضية من ألكسندر أرنولد في الدقيقة 65 وسددها برأسه، لكن الحارس كان متيقظا وأمسك بالكرة.

وجنى ساديو ماني ثمرة تألقه في المباراة أخيرا في الدقيقة 69، حيث تلقى عرضية من ألكسندر أرنولد وسدد الكرة مباشرة ببراعة في الشباك معلنا تقدم ليفربول 2 / صفر.

وأجرى شين ديتش المدير الفني لبيرنلي أول تبديل في المباراة في الدقيقة 75، حيث أشرك جاي رودريجيز بدلا من كريس وود.

وكاد محمد صلاح أن يسجل بعدها بثوان، حيث سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 80، دفع مدرب بيرنلي باللاعب إريك بيترز بدلا من يوهان بيرج جودموندسون، كما دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول باللاعبين تياجو ألكانتارا وروبرتو فيرمينو بدلا من نابي كيتا ودييجو جوتا.

واستمر النشاط الهجومي لليفربول لكن بيرنلي كثف تركيزه على إبعاد الخطورة عن مرماه لتفادي تلقي هزيمة ثقيلة.

وفي الدقيقة 88، تلقى البديل جاي رودريجيز طولية وسدد كرة قوية خطيرة لكن بيكر تصدى لها ببراعة، في الوقت الذي أشار فيه الحكم أيضا إلى وجود تسلل، وقدم بيرنلي أكثر من محاولة تهديفية أخرى في الدقائق الأخيرة، لكنها لم تسفر عن جديد لتنتهي المباراة بفوز ليفربول 2 / صفر.

كان بيرنلي أوقف مسيرة ليفربول الخالية من الهزيمة على أرضه في الدوري الانجليزي الموسم الماضي والتي استمرت على مدار 68 مباراة عبر أربعة أعوام تقريبا.

وخاض ليفربول اليوم لقاءه الثاني في الدوري الانجليزي بعد فوزه في الجولة الأولى خارج ملعبه على نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة، بينما خسر بيرنلي في الجولة ذاتها أمام برايتون بهدفين لهدف.