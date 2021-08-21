- 1/2
- 2/2
يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الالماني، ضمن ختام اليوم الأول من الجولة الثانية، في إحدى مباريات اليوم السبت 21 أغسطس 2021.
تتجه الأنظار الى ملعب باي آرينا لمشاهدة اللقاء المرتقب بين باير ليفركوزن وضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في أهم مباريات اليوم بالبوندسليجا.
تنطلق صافرة بداية مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش.
وتنقل مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلاباخ في الدوري الالماني على قناة بي إن سبورت 2 الفرنسية، وعلى قناة سكاي سبورت بوندسليجا 1، وعلى قناة eleven sport 2 البرتغالية، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.
يدخل باير ليفركوزن لقاء اليوم بعد أن تعادل خارج ملعبه في الجولة الأولى بهدف مقابل هدف أمام يونيون برلين، وسيسعي اليوم الى استغلال عامل الارض والجمهور وتحقيق الفوز أمام ضيفه مونشنجلادباخ.
على الجانب الآخر تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى على ملعبه أمام بايرن ميونخ بهدف مقابل هدف، وسيسعي اليوم لتحقيق الفوز من أجل الدخول مبكراً في المنافسة على لقب البوندسيلجا.
يذكر ان لقاء الفريقين الموسم الماضي في الدوري الالماني قد شهدت فوز باير ليفركوزن ذهاباً بنتيجة 4-3، وإياباً بهدف دون مقابل.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنجلادباخ في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري الالماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.