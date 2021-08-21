عاجل | حمدالله يكسر صمته ويوضح حقيقة خيانة النصر السعودي!

خرج المهاجم المغربي “عبد الرزاق حمدالله” عن صمته، وأوضح حقيقة مغادرته لنادي النصر خلال ما تبقى من الميركاتو الصيفي 2021.

وتحدث المهاجم المغربي في رسالة عبر حسابه الرسمي على تويتر وقال “‏سلام عليكم جماهير النصر العالمي الحقيقيين نظرا لكثرة الكذب و الإفتراء من الصحفيين و الإعلاميين السييئين فأنا سأوضح لكم بعض النقاط “.

ونفى مهاجم النصر السعودي سعيه لخيانة النصر بقوله “أولا، أنا لاعب محترف ولدي عقد مع فريقي النصر و أحترمه و أحترم تعاقدي مع النادي، ولم أساوم يوما فريقي و لن أساومه أبدا فله فضل كبير علي. ”

وتابع البالغ من العمر 30 عاماً ” أنا مستمر في نادي النصر مادام عقدي ساري مع فريقي. الحب الذي بيني و بين الجماهير الحقيقية لنادي النصر، لن يُفرقه أي شخص لا من قريب ولا من بعيد”

وختم حمدالله بتوضيح أسباب غيابه عن مباراة فريقه الماضية أمام الفيصلي برسم الجولة الثانية من الدوري السعودي وقال “غيابي عن المباراة الماضية كان قرارا فنياً و أنا أحترمه “.

‏ وأضاف “مادمت حاملًا قميص هذا الفريق العريق فأنا دائمًا أسعى جاهدًا لإسعاد جماهيره العاشقة. أنتظر كذب و إفتراء آخر من المهرجيين و السلام عليكم ورحمة الله “.

يذكر أن تقارير صحفية سعودية عديدة، ربطت حمدالله بمغادرة النصر والانتقال إلى نادي الاتحاد تحديداً، نظراً لرغبته في تغيير الأجواء، وكذا لتبقي عام واحد في عقده مع العالمي.