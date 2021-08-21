الهولندي ارنو دانجوما رابع صفقات فياريال في الميركاتو الصيفي 2021

وقع الجناح الأيسر الدولي الهولندي «ارنو دانجوما» على عقد مدته خمسة أعوام قادمة مع بطل الدوري الاوروبي «فياريال» ليرفع عدد صفقات الغواصات الصفراء لـ 4 منذ بداية الميركاتو الصيفي 2021.

وسدد فياريال مبلغ 22.3 مليون يورو من أجل الظفر بتوقيع ارنو دانجوما من بورنموث، والذي مثله على مدار موسمين ونصف الموسم.

وشارك ارنو دانجوما في 14 مباراة بالنصف الثاني من الدوري الانجليزي الممتاز، موسم 2020/2019، وذلك عقب انضمامه في الميركاتو الشتوي من كلوب بروج البلجيكي، لكنه لم يسجل أي هدف، وهبط مع الفريق إلى التشامبيونشيب.

وفي الموسم التالي، استطاع ارنو دانجوما تسجيل 15 هدفًا في 33 مباراة مع بورنموث في منافسات الدوري الانجليزي الدرجة الأولى.

ارنو دانجوما المولود في مدينة لاجوس النيجيرية عام 1997، ظهر كبديل مع منتخب هولندا الأول في مباراة ألمانيا بمنافسات دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر 2018، وبعدها بثلاثة أيام لعب كأساسي في لقاء ودي أمام بلجيكا وتمكن من تسجبل هدفه الدولي الأولى، وانتهى اللقاء بالتعادل 1/1.

وكان ارناوت دانجوما جروينيفيلد بدأ مسيرته الكروية من أكاديمية نادي PSV ايندهوفن عام 2015، وانتقل بعدها إلى نادي NEC بريدا ليمثله لمدة موسمين سجل خلالهم 11 هدفًا في الدوري الهولندي، لينضم لنادي كلوب بروج البلجيكي لمدة موسم واحد ليكتسب بعدها شهرة كبيرة مع بورنموث.

وأنفق فياريال أكثر من 25 مليون يورو لضم مهاجم السنغال من ريمس الفرنسي «بواليا ديا»، كما أتم تعاقده مع الأرجنتيني جوان فويث بتحويل اعارته لعقد دائم من توتنهام، وضم الجزائري عيسى ماندي بالمجان بعد رحيله عن ريال بيتيس.