مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وفرايبورج في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري الالماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وفرايبورج في الدوري الالماني، ضمن منافسات الجولة الثانية، في إحدى مباريات اليوم السبت 21 أغسطس 2021.

يستقبل فرايبورج نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب “شوارزوالد ستاديون” في الجولة الثانية بالبوندسيلجا، وسيسعي للخروج بنتيجة إيجابية على أرضه أمام ضيفه القوي.

تنطلق صافرة بداية مباراة بوروسيا دورتموند وفرايبورج في تمام الساعة 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، 13:30 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة بوروسيا دورتموند وفرايبورج في الدوري الالماني على قناة سكاي سبورت أونو الايطالية، وعلى قناة بي إن سبورت 2 الفرنسية، وعلى قناة كانال بلاس 1 سبورت الفرنسية.

يدخل الضيوف مباراة اليوم بقيادة المدرب “ماركو روزه” بعد خسارته كأس السوبر الألماني أمام بايرن ميونخ 3-1 يوم 14 أغسطس الجاري، وسيسعي أُسود الفيستفاليا اليوم الى تحقيق الفوز الثاني في الدوري الالماني بعد ان حققوا فوزاً عريضاً في الجولة الأولى أمام فرانكفورت اينتراخت بنتيجة 5-2.

على الجانب الآخر تعادل فريق فرايبورج سلبياً خارج ملعبه في الجولة الاولى بالدوري الالماني أمام فريق أرمينيا بيليفيلد، ويطمح اليوم الى الخروج بنتيجة إيجابية أمام دورتموند.

جدير بالذكر ان لقاء الفريقيان بالدوري الالماني الموسم الماضي، قد شهد فوز دورتموند في لقاء الذهاب برباعية نظيفة، وفي لقاء الإياب فاز فرايبورج 2-1 على ملعبه.