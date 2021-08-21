الميركاتو الصيفي 2021 | سبورتينج لشبونة يستعير فيرجينيا من إيفرتون

وضع الحارس البرتغالي الشاب «جواو فيرجينيا» حدًا لمسيرته في الدوري الانجليزي بالعودة إلى مسقط رأسه لتمثيل نادي سبورتينج لشبونة حتى نهاية موسم 2022/2021 بنظام الإعارة من إيفرتون.

وقضى جواو فيرجينيا الموسمين الماضيين في ظل حارس مرمى منتخب إنجلترا الأول «جوردان بيكفورد» مكتفيًا بمشاركة يتيمة في الدوري الانجليزي الممتاز أمام بيرنلي لمدة 48 دقيقة، بالاضافة لمباراة في كأس رابطة الإنجليزية أمام سالفورد سيتي، وأخرى في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

وانضم جواو مانويل نيفيز فيرجينيا إلى إيفرتون من آرسنال في الميركاتو الصيفي 2018، بعقد طويل الأمد يمتد حتى يونيو 2024.

ورغم مشاركته بصفة مستمرة مع منتخب البرتغال تحت 19 عامًا عامي 2017 و2018، ومشاركته كأساسي في كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا مع منتخب البرتغال عام 2019، إلا أنه لم يحصل على فرصة حقيقية رفقة إيفرتون.

وفاز فيرجينيا بلقب الدوري الانجليزي تحت 23 عامًا رفقة إيفرتون في عام 2019، كما قاد البرتغال للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا تحت 19 عامًا في 2018، وكأس أوروبا للناشئين تحت 17 عامًا في 2017.

وسبق للحارس صاحب ال21 عامًا تمثيل نادي ريدينج في مباراتين بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي مطلع موسم 2020/2019، ومباراة في كأس الرابطة الإنجليزية.