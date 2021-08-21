الميركاتو الصيفي 2021 | أتلتيكو مدريد يُعير ماركوس باولو بعد وصوله من فلومينينسي!

قررت إدارة أتلتيكو مدريد إعارة المهاجم البرتغالي البرازيلي الشاب «ماركوس باولو» بعد توقيعه لعقود انضمامه لصفوف الفريق من فلومينينسي البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ورحل ماركوس باولو إلى نادي فاماليكاو الذي أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز تحت قيادة المدرب الأسبق لنادي الوحدة السعودي إيفو ريكاردو.

ويُعد صاحب الـ 20 عامًا ثالث لاعب ينضم لصفوف فاماليكاو من أتلتيكو مدريد خلال العامين الماضيين بعد البرازيلي جوستافو هينريكي والسويسري روبن ديل كامبو.

ماركوس باولو الذي وقع على عقد مدته 5 أعوام مع أتلتيكو مدريد، سيواجه منافسة صعبة لحجر مركز أساسي في تشكيلة فاماليكاو خلال موسم 2022/2021، حيث يتواجد في خط الهجوم أكثر من لاعب شاب أمثال الأرجنتيني كارلوس فالينزويلا والبرتغالي بيدرو ماركوس ولوكا أوليفيرا وإيفو تياجو وهيربيرتو تافاريس.

وولد كارلوس بابلو في البرازيل عام 2001، ويحمل الجنسية البرتغالية، ويلعب في مركز المهاجم الصريح حيث يصل طوله ل 1.84 سم.

وسجل ماركوس 7 أهداف في 48 مباراة لعبها مع فلومينينسي في الدوري البرازيلي بالفترة من 2018 إلى 2020.