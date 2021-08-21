الفيصلي الاردني يوافق على استقالة حكيم شاكر

وافقت إدارة نادي الفيصلي الاردني على استقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب حكيم شاكر، ظهر اليوم السبت 21 اغسطس.

تأتي استقالة حكيم شاكر بعد يومين فقط من خسارة الفيصلي لمباراة الديربي أمام الوحدات في الجولة ال14 من الدوري الاردني للمحترفين، بنتيجة 2/صفر.

وادعت إدارة الفيصلي أن حكيم شاكر تقدم باستقالته بسبب ظروف خاصة به في بلاده، مشيرة إلى أنها حاولة إثناء المدرب عن قرار الاستقالة إلا أنه أصر عليه بسبب تلك الظروف.

وقال بيان نادي الفيصلي «المدرب تقدم بالشكر والتقدير للجماهير الفيصلاوية واللاعبين ومجلس الإدارة على حفاوة الاستقبال وحسب التعامل متمنيًا للنادي التوفيق خلال المرحلة المقبلة».

وتراجع الفيصلي في منافسة الوحدات على لقب الدوري الاردني هذا الموسم، باحتلال المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق 6 نقاط عن الوحدات الأول.

وأصبحت المنافسة مُنحصرة بين الوحدات والسلط والرمثا على صدارة جدول ترتيب الدوري الاردني، لحين اشعار آخر.

وتعرض الفيصلي لـ 4 خسائر في آخر 6 مباريات له في الدوري الاردني أمام السلط والوحدات ذهابًا وإيابًا، بالاضافة لخسارة مفاجئة أمام فريق سحاب الذي ينافس على البقاء!.