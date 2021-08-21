الميركاتو الصيفي 2021 | إيمرسون بالميري يرفع عدد معارين تشيلسي لـ 13!

فرطت إدارة تشيلسي الإنجليزي في الظهير الايسر الدولي الايطالي إيمرسون بالميري خلال الميركاتو الصيفي 2021، رغم تألقه الكبير مع منتخب إيطاليا في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2020» وإنقاذه لمسيرة الأتزوري من الانهيار بعد إصابة الظهير الرائع سبيناتزولا.

وانتقل إيمرسون بالميري إلى صفوف أولمبيك ليون الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2022/2021، ليرفع عدد معارين تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي لـ 13 لاعبًا.

وغادر إيمرسون بالميري دوس سانتوس ملعب ستامفورد بريدج بعد ساعات قليلة من رحيل المهاجم الدولي البلجيكي «ميتشي باتشواي» إلى بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة، في مفاجأة غير متوقعة بسبب الأداء الرائع الذي قدمه ذو الأصل البرازيلي في الردهات الأخيرة من كأس أمم أوروبا.

ويخوض إيمرسون بالميري إعارته الأولى منذ انضمامه لتشيلسي عام 2017 قادمًا من روما، لكنها قد تكون الأولى والأخيرة، حيث ينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي في يونيو 2022، وهو نفس توقيت انتهاء إعارته مع أولمبيك ليون.

أما ميتشي باتشواي فقد خرج على سبيل الإعارة للمرة الرابعة منذ انضمامه لصفوف تشيلسي في الميركاتو الصيفي 2016 من مارسيليا الفرنسي، ليمثل أندية بوروسيا دورتموند وفالنسيا وكريستال بالاس 2019 و2020.

وقالت تقارير صحفية فرنسية إن أولمبيك ليون أنفق حوالي 500 ألف يورو فقط لاستعارة إيمرسون بالميري مع وجود خيار توقيع عقد دائم عند انتهاء فترة الإعارة.

ولم يجد بالميري فرصة مميزة لفرض اسمه على تشكيلة تشيلسي بسبب التألق الكبير للإسباني ماركوس ألونسو، ليكتفي بلعب 33 مباراة فقط في الدوري الانجليزي الممتاز خلال 5 سنوات، بالاضافة لظهوره في 10 مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي، و7 مباريات في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، و11 مباراة في الدوري الأوروبي، و10 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

اعارات تشيلسي في الميركاتو الصيفي 2021