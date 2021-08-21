الميركاتو الصيفي 2021 | إيمرسون بالميري يرفع عدد معارين تشيلسي لـ 13!

- 1/2
- 2/2
فرطت إدارة تشيلسي الإنجليزي في الظهير الايسر الدولي الايطالي إيمرسون بالميري خلال الميركاتو الصيفي 2021، رغم تألقه الكبير مع منتخب إيطاليا في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2020» وإنقاذه لمسيرة الأتزوري من الانهيار بعد إصابة الظهير الرائع سبيناتزولا.
وانتقل إيمرسون بالميري إلى صفوف أولمبيك ليون الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2022/2021، ليرفع عدد معارين تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي لـ 13 لاعبًا.
وغادر إيمرسون بالميري دوس سانتوس ملعب ستامفورد بريدج بعد ساعات قليلة من رحيل المهاجم الدولي البلجيكي «ميتشي باتشواي» إلى بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة، في مفاجأة غير متوقعة بسبب الأداء الرائع الذي قدمه ذو الأصل البرازيلي في الردهات الأخيرة من كأس أمم أوروبا.
ويخوض إيمرسون بالميري إعارته الأولى منذ انضمامه لتشيلسي عام 2017 قادمًا من روما، لكنها قد تكون الأولى والأخيرة، حيث ينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي في يونيو 2022، وهو نفس توقيت انتهاء إعارته مع أولمبيك ليون.
أما ميتشي باتشواي فقد خرج على سبيل الإعارة للمرة الرابعة منذ انضمامه لصفوف تشيلسي في الميركاتو الصيفي 2016 من مارسيليا الفرنسي، ليمثل أندية بوروسيا دورتموند وفالنسيا وكريستال بالاس 2019 و2020.
وقالت تقارير صحفية فرنسية إن أولمبيك ليون أنفق حوالي 500 ألف يورو فقط لاستعارة إيمرسون بالميري مع وجود خيار توقيع عقد دائم عند انتهاء فترة الإعارة.
ولم يجد بالميري فرصة مميزة لفرض اسمه على تشكيلة تشيلسي بسبب التألق الكبير للإسباني ماركوس ألونسو، ليكتفي بلعب 33 مباراة فقط في الدوري الانجليزي الممتاز خلال 5 سنوات، بالاضافة لظهوره في 10 مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي، و7 مباريات في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة، و11 مباراة في الدوري الأوروبي، و10 مباريات في دوري أبطال أوروبا.
اعارات تشيلسي في الميركاتو الصيفي 2021
- ميتشي باتشواي – بيشكتاش التركي
- إيمرسون بالميري – أولمبيك ليون الفرنسي
- مات ميازجا – ديبورتيفو آلافيس الاسباني
- جاك كلارك سالتر – كوفنتري سيتي الانجليزي
- ناثان باكستر – هال سيتي الانجليزي
- جيمي كومينج – جلينجهام الانجليزي
- بيلي جيلمور – نوريتش سيتي الانجليزي
- كونور جالاجير – كريستال بالاس الانجليزي
- يوان فاميليا كاستيلو – بيرمنجهام سيتي الانجليزي
- آرماندو بورجا – ساوثامبتون الانجليزي
- إيان ماتسين – كوفنتري سيتي الانجليزي
- هنري لورانس – ويمبلدون الانجليزي
- ليفي كولويل – هادرسفيلد تاون الانجليزي
كانت هذه تفاصيل خبر الميركاتو الصيفي 2021 | إيمرسون بالميري يرفع عدد معارين تشيلسي لـ 13! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.