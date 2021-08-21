الامارات | حكم يطلق النار على لاعب داخل الملعب (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم يطلق النار على لاعب داخل الملعب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة كرة القدم واقعة إطلاق نار على أحد اللاعبين داخل الملعب من قبل حكم المباراة بعد مشادة كلامية عقب تعرض أحد اللاعبين للحصول على البطاقة الحمراء والطرد، حيث أشهر الحكم البطاقة للدفاع عن نفسه.

وتفصيلاً ذكرت مواقع إخباريه عالمية، أن الشرطة الأمريكية في ولاية أوكلاهوما، ألقت القبض على حكم أطلق النار من مسدسه نحو أحد اللاعبين وبعض المشجعين، حيث أشهر الحكم، دافي باث، بطاقة حمراء في وجه أحد اللاعبين في مباراة للهواة، يوم الأحد الماضي، في مجمع "بولس فالي" الرياضي بولاية أوكلاهما الأميركية، لكن الأمر تطور بشكل كبير لمشادة كلامية قوية.

وأكد شهود عيان أنهم شاهدوا الحكم، بعد المشاجرة وهو يركض خارج الملعب باتجاه سيارته، وعاد بعد ثوان وهو يحمل مسدسا بيده، بينما كشف تقرير للشرطة، أن اللاعب الذي تلقى البطاقة الحمراء، رأى الحكم يحمل المسدس ويوجهه باتجاهه والمتفرجين الآخرين واللاعبين بالقرب من الملعب، وأطلق رصاصة واحدة، لكنه لم يصب أحدا بأذى، إلا أنه تسبب بحالة من الهلع.

وانتشر الفيديو بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي والذي أظهر الحكم وهو يسير في الملعب ويقوم بإطلاق النار أثناء سيرة في الملعب المتواجد به الجمهور أيضاً دون أن يصيب أحداً.

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