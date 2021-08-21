الامارات | أسباب "تشابك الأيدي" بين كهربا ورفعت عقب مباراة الأهلي والمصري

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب "تشابك الأيدي" بين كهربا ورفعت عقب مباراة الأهلي والمصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارجع لاعب الأهلي المصري، محمود عبد المنعم كهربا سبب المشادة والتشابك بالأيدي التي حدثت بينه وبين لاعب المصري البورسعيدي، أحمد رفعت لقيام الأخير بـ "سب" لاعبي فريقه، فيما أنكر أحمد رفعت الواقعة التي رواها مهاجم الأهلي جملة وتفصيلاً.

ونشبت مشادة بين أحمد رفعت، جناح فريق المصري البورسعيدي، ومحمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، عقب المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة، على ستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر 4-2، استخدم فيها اللاعبان الايدي.

وحاول العقلاء بين لاعبي الفريقين التدخل لإنهاء الاشتباك وسط تدخل من رجال الامن.

وفوجئ لاعبو النادي الأهلي بتوجه كهربا نحو أحمد رفعت بعد المباراة، للتعدي عليه دون فهم لدوافع زميلهم لاتخاذ هذا الموقف.

وسبق للاعبان أن تزاملا في صفوف نادي الزمالك، قبل أن يرحلا عن القلعة البيضاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news