الامارات | ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي ويدافع عن الحكام

شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي ويدافع عن الحكام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" هجوم جماهير النادي الأهلي على اتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام بعد اقتراب الزمالك من تحقيق لقب الدوري في الوقت الذي أشاد فيه بالفريق الأبيض.

وغرد عبر حسابه الشخصي في تويتر قائلاً: "لما الأهلي بيكسب بطولة بنقول براڤو الناس دي منظمين ويستحقوا".

وأضاف: "الجديد اللي أول مره اشوفه أن في أهلاويه كتير بيقولوا كلام غريب! لجنة الحكام وتعليمات من فوق، ليه الناس ماتقولش براڤو الزمالك‬ قفلوا على نفسهم واشتغلوا صح ويستحقوا يكسبوا".

وأكمل: "الزمالك اشتغل صح وبعد عن المهاترات، الزمالك البطل".

وتابع :"مفيش مثالية في الحياة ولا طبعا في الكوره بس لازم نحترم بعض واللي يشتغل صح نقدره".

وواصل: "الزمالك‬ السنة دي وقع وقام وقف على رجله وهيبقى بطل الدوري، البطل الحقيقي اللي لما بيخسر يُصفق للكسبان ويقولوا مبروك اشوفك السنه الجايه، هي دي روح البطل مش الكلام التعبان اللي بنسمعه".

وأردف: "الزمالك‬ فقد لاعبين مهمين وسط الموسم لكن رجالته كان عندها اصرار انهم يكسبوا ويعوضوا اي حد".

واختتم ميدو قائلاً :" الدوري لم ينتهي بعد ..لسه ٩٠ دقيقة.. قاتلوا حتى النهاية.. دوري السنة دي هيكون رسالة للولاد الصغيرة في النادي ان البطل لازم يقاتل مهما كانت الظروف".

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