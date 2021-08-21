دولة الإمارات تحدث لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية للحد من انتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة قرارا بتحديث لائحة ضبط المخالفات و الجزاءات الإدارية و الصادرة بالقرار رقم /38/ لسنة 2020 للحد من انتشار فيروس كورونا وتضمن تحديثات على جدول المخالفات شملت عددا من البنود.



وشملت التحديثات فرض مخالفـات على عدم الالتـزام بتعليمات الحجر الصحي المنزلي وفي المنشآت الخاصة بالحجر والتحايل والتهرب من الإجراءات والتدابير الاحترازية وكذلك عدم التزام المنشآت أو الشركات بالإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المحددة التي تقررها الجهات المعنية و عدم الامتثال لأوامر مأموري الضبط القضائي أو الهروب عند الاستيقاف أو التسلل بغرض التهرب من الإجراءات والتدابير الوقائية فضلا عن مخالفات على نشر أو إذاعة أخبار أو معلومات أو إشاعات مضللة عن المعلومات الصحية أو الإجراءات أو التدابير الاحترازية إضافة إلى مخالفات متعلقة بتعليمات الدخول المؤقت بوسائل النقل لأغراض تجارية.

وأهابت النيابة العامة بالجمهور التقيد بالتعليمات الوقائية والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المختصة للحد من انتشار مرض /كوفيد 19/، حرصا على صحتهم وسلامتهم.

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