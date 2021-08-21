شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة شباب الطائرة تحت 23 سنة فى بطولة العالم بإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب شباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة، بقيادة المدير الفنى عادل لطفى، قائمة اللاعبين المشاركين فى بطولة العالم بإيران والمحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: حازم أشرف وعمرو أحمد و على وائل وحمزد الصافى ومعاذ مصطفى وزياد أسامة و عبد الرحمن أحمد وحازم إيهاب وأحمد إبراهيم و ياسين محمد ومحمد خالد وأحمد وائل.

بينما بضم الجهاز الفنى، عادل لطفى مديرا فنيا و إسلام على مدرب عام و عبده البحراوى محلل تقنى و محمد محسن طبيبا للفريق .

ومن المقرر أن تغادر البعة غدا إلى إيران تمهيدا للمنافسات ، حي يقع المنتخب فى المجموعة الرابعة .

و تضم المجموعة الرابعة منتخبات كلا من ، " الأرجنتين و ألمانيا و كوبا و جمهورية الدومينيكان التى إعتذرت عن المشاركة "

ومن المنتظر أن يتم حسم نقاط أطراف لقاءات الدومينيكان للفريق المنافس .