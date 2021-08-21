شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم جنش هذا الموسم مع الزمالك بعد واقعة سيراميكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمود جنش حارس الزمالك، مهددًا بالرحيل عن قلعة ميت عقبة، فى الموسم الجديد، بعد تركه لمعسكر الفريق لرفضه الجلوس على مقاعد بدلاء الفريق قبيل مباراة سيراميكا، فى المباراة التى جمعت الفريقان مساء الجمعة الماضى، على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، حيث اقترب الفريق الأبيض من حسم لقب الدورى لهذا الموسم.

كشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، عقب مباراة سيراميكا، عن أن جنش أصبح خارج حساباته الفنية فى الفترة المقبلة بعد تلك الواقعة ومسألة توقيع عقوبة غير العقوبة الفنية سيتم دراستها مع حسين لبيب، رئيس القلعة البيضاء، ووفقًا لمصدر مطلع بالنادى الأبيض فأن فرص استمرار الحارس مع الفريق فى الموسم المقبل قد تتضاؤل فى ظل امتلاك أكثر من حارس مع تفكير كارتيرون فى المسألة قبل حسمها بشكل نهائى وذلك لعرضها على إدارة النادى لحسم موقف جنش بشكل نهائى حيث يفضل جميع القائمين على العمل بمنظومة الزمالك فى الوقت الحالى التركيز فقط فى حسم لقب الدورى وحسم كل الملفات بصورة نهائية بعد ذلك إلا أن فرص الحارس فى الاستمرار داخل قلعة ميت عقبة بعد تلك الواقعة قد تكون ضئيلة مع دخول الحارس لاهتمامات عدد من أندية الدورى الممتاز لضمه فى الموسم الجديد حال رحيله من القلعة البيضاء، ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه جنش مع الزمالك هذا الموسم..

- مشاركات جنش مع الزمالك هذا الموسم

شارك جنش مع الزمالك هذا الموسم فى 15 مباراة بواقع 9 مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز و5 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر، وحصل على إنذار.

واستقبل جنش 10 أهداف هذا الموسم بمعدل 5 أهداف فى مسابقة الدورى الممتاز ومثلهم فى دورى أبطال إفريقيا.

فيما حافظ على نظافة شباكه فى 9 مباريات بمعدل 6 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراتين فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى كأس مصر.

- الاتحاد السكندرى يوقف الـ "كلين شيت" لجنش

منذ أن عاد جنش لحراسة مرمى الزمالك أساسيًا، بداية من مباراة أسوان فى الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت يوم 17 يونيو 2021، وفاز بها الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، وحافظ خلالها جنش على نظافة شباكه.

ثم شارك فى المباراة التالية أمام المقاصة والتى فاز بها الزمالك بهدف دون رد، فى الجولة السابعة والعشرون من المسابقة المحلية، ثم حافظ على نظافة شباكه أيضًا فى مباراة غزل المحلة، التى فاز بها الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، فى الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وكانت المباراة الثالثة على التوالى التى يحقق فيها "الكلين شيت".

إلا أن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى التى جمعت الفريقين فى الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، لتتوقف سلسلة نظافة الشباك لجنش مع الأبيض فى الدورى.

- أخر مشاركات جنش مع الزمالك هذا الموسم

فيما كانت أخر مباراة شارك فيها جنش مع الزمالك هذا الموسم أمام الإسماعيلى، فى الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، وفاز بها الأبيض بهدفين دون رد.

وإجمالاً شارك جنش مع الزمالك فى 114 مباراة استقبل خلالهم 79 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 58 مباراة، وحصل على 7 إنذارات وطرد فى مباراتين من بينهم مباراة طرد مباشر وأخرى بعد حصوله على إنذارين.