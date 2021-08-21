شكرا لقرائتكم خبر عن كتيبة موسيمانى تحقق رقما قياسيا فى موسم "الرباعيات" الأعلى فى تاريخ الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الفوز برباعية للمرة السادسة هذا الموسم وهو أعلى موسم يسجل فيه المارد الأحمر أكثر عدد من الرباعيات فلقد حققت كتيبة موسيمانى الفوز برباعية دون رد ثلاثة مرات على الاتحاد السكندرى وسموحة وسيراميكا وفازت برباعية مقابل هدف مرتين على حساب الإنتاج الحربى ومصر المقاصة بجانب تحقيق الفوز برباعية مقابل هدفين على المصرى البورسعيدى بالجولة الأخيرة لبطولة الدوري.

وكان الأهلى قد حقق الفوز برباعية خمسة مرات فى موسم 1974-1975 حيث حقق الفوز برباعية دون رد ثلاث مرات على القناة والشرقية والبلاستيك وفاز برباعية مقابل هدف مرتين على المنصورة والبلاستيك.

وفاز فريق الأهلي فاز على المصري البورسعيدي 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الإسكندرية، في الأسبوع الـ32 لبطولة الدوري الممتاز.

جاءت المباراة سريعة ومثيرة وعامرة بالندية والكفاح والأهداف، خاصة عندما تقدم الأهلي مبكرًا بهدف سجله صلاح محسن في الدقيقة 9، وتعادل عمر كمال للمصري في الدقيقة 29، قبل أن يتقدم الأهلي مجددًا بهدف في الدقيقة 36 حمل توقيع طاهر محمد طاهر، وقبل نهاية الشوط يحتسب الحكم ركلة جزاء سددها أحمد رفعت على يسار محمد الشناوي، وقبل نهاية الشوط ينجح حسين الشحات في تسجيل الهدف الثالث ثم يضيف محمود كهربا الهدف الرابع في الدقيقة 80 من تمريرة حسين الشحات السحرية.



بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 72 ويتجمد رصيد المصري عند النقطة 49.