شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة عماد أشرف على برونزية بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عماد أشرف لاعب منتخب المصارعة، مباراته على الميدالية البرونزية بمنافسات وزن 77 كجم ببطولة العالم التى تقام بروسيا، فى تمام السابعة مساء بتوقيت روسيا والسادسة بتوقيت القاهرة.

وخسر عماد أشرف أمام منافسه النرويجى بمنافسات دور نصف نهائي بطولة العالم للشباب بوزن 77 كجم المقامة حاليا فى روسيا.