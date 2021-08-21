شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة عماد أشرف على برونزية بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض عماد أشرف لاعب منتخب المصارعة، مباراته على الميدالية البرونزية بمنافسات وزن 77 كجم ببطولة العالم التى تقام بروسيا، فى تمام السابعة مساء بتوقيت روسيا والسادسة بتوقيت القاهرة.
وخسر عماد أشرف أمام منافسه النرويجى بمنافسات دور نصف نهائي بطولة العالم للشباب بوزن 77 كجم المقامة حاليا فى روسيا.
وفاز عماد أشرف بطل منتخب المصارعة فى وزن 77 كجم بنتيجة 5 / 0 على اللاعب الإسرائيلى فى دور الـ16 من بطولة العالم للشباب التى تقام بروسيا.
وخاض عماد أشرف لاعب منتخب المصارعة منافسات دور الـ16 ببطولة العالم تحت 20 سنة والتى تقام بروسيا أمام منافسه تجنبا للغرامة المالية التى تصل إلى 20 ألف فرنك سويسرى بالإضافة إلى الإيقاف من جانب الاتحاد الدولى للعبة.