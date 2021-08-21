شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يحافظ على صدارة هدافى الدورى رغم الغياب فى 3 مباريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حافظ محمد شريف مهاجم الأهلى ومنتخب مصر على صدارة هدافى الدوري الممتاز برصيد 19 هدفاً قبل جولتين من نهاية المسابقة بفارق أربعة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب الأهلى المعار لسيراميكا الذى سجل 15 هدفاً ولكنه طار للإعارة بالدوري التركى فيما يحل ثالثاً المغربى اشرف بن شرقى نجم الزمالك برصيد 14 هدفاً.
وغاب محمد شريف عن المباريات الثلاثة الأخيرة للأهلى أمام إنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية فى مباراة الاسماعيلى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.
محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 46 مباراة، من بينها 29 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 26 هدفا، بواقع 19 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.
أثبت محمد شريف، أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم واحدا من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر، ليحفر اسمه فى قلوب جماهير الأهلاوية، خاصة فى ظل تسجيله أهدافا مهمة وحاسمة فى مسيرة المارد الأحمر نال بها ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حصول محمد شريف مهاجم النادي الأهلي على لقب هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف، وسجل محمد شريف هدفا للأهلي في فوزه على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ورفع محمد شريف رصيد أهدافه إلى 6 أهداف محتلاً صدارة ترتيب هدافي البطولة.
ورغم أن الجزائري أمير سعيود نجم شباب بلوزداد سجل 8 أهداف إلا أن الكاف لم يعتبره هدافا لدوري الأبطال، بعدما سجل هاتريك فى مرمى جورماهيا الكينى بذهاب الدور التمهيدى الثانى خلال المباراة التى انتهت بفوز بلوزداد بسداسية دون رد.
وأحرز شريف أهدافه الستة في مرمى فيتا كلوب الكونغولىي ذهابا وإيابا بمرحلة المجموعات وسيمبا التنزاني بالمجموعات والترجي التونسي ذهابا وإيابا في نصف النهائى.