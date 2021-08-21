شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة البنك الأهلى وغزل المحلة فى بتروسبورت بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف البنك الأهلى نظيره غزل المحلة في تمام السابعة مساء اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة حاسمة للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً.

2_يحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.

3_يدخل البنك الأهلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مصر المقاصة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

4_تم تعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة غزل المحلة والبنك الأهلى.

5_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين البنك الأهلى وغزل المحلة بالتعادل السلبى بالجولة 15 للمسابقة على ستاد غزل المحلة.