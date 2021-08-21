لماذا فضل نادى الزمالك التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد فى الميركاتو الصيفى؟

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القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو الزمالك فى التوصل لاتفاق مع عمر كمال عبد الواحد صانع ألعاب المصرى البورسعيدى، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما رفض اللاعب التجديد لناديه وخروجه من القائمة الأفريقية.

واتفق عمر كمال، صاحب الـ27 عاما، مع الزمالك على الحصول على 6 ملايين جنيه في الموسم ومليون جنيه من الإعلانات ليصل إجمالي ما سيحصل على 7 ملايين جنيه، فى ظل رغبته الأكيدة على الانتقال للفريق الأبيض بالرغم من امتلاكه لبعض العروض المحلية القوية على رأسها بيراميدز.

وفضل الزمالك التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد بسبب قدرته الكبيرة على الوصول لشباك المنافسين، حيث سجل حتى الآن 13 هدفاً خلال 31 مباراة خاضها مع المصرى البورسعيدى، كما صنع هدفين لزملائه.

كما يمتلك عمر كمال عبد الواحد ميزة قوية وهى أنه سجل فى مباراتي المصرى مع الأهلى فى الدور الأول والثانى، كما سجل فى شباك بيراميدز، مما يعنى أنه لا يخشى مواجهة الكبار فى الدورى.

ونجح الزمالك فى الفوز على نظيره سيراميكا 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز، تقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41 ، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول، وتقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة واصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدفا وسكنت شباكه 20 هدفا، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.