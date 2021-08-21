شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة مهددة.. الأهلي يطلب 15 مليون جنيه للاستغناء عن صانع ألعابه لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر لليوم السابع أن إدارة الأهلى تشترط الحصول على 15 مليون جنيه لبيع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية، فى الوقت الذى ترغب إدارة الأخير فى ضم اللاعب مقابل 7 ملايين جنيه فقط، الأمر الذى تسبب فى تجميد المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.

ويعد ناصر ماهر على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم بيراميدز فى الموسم الجديد، فى الوقت الذى خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لعدم وجود حاجة لخدماته الفنية.

واكتفى ناصر ماهر، صاحب الـ24 عاما، بالمشاركة مع الأهلى فى 6 مباريات بعدد دقائق 258 دقيقة بالدورى والكأس، ولم يترك أى بصمة خلالها سواء بالتسجيل أو الصناعة، فى الوقت الذى يعتمد موسيمانى على محمد مجدى أفشة فى مركز صانع الألعاب.

وقضى ناصر ماهر الموسم الماضى معُارا لسموحة وسجل 7 وصنع 11 هدفا لزملائه فى 26 مباراة بالدوري، كما شارك كبديل فى 3 مباريات مع المنتخب الأوليمبى ضد الأرجنتين وأستراليا والبرازيل فى أولمبياد طوكيو 2020 بعدد دقائق 18 دقيقة.