شكرا لقرائتكم خبر عن رضا هيكل لاعب طائرة الزمالك يقترب من الاحتراف بالدورى القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب رضا هيكل، لاعب فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك المنتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى، من الانضمام لأحد أندية الدورى القطرى للاحتراف الخارجى.

ومن المقرر أن يعلن رضا هيكل وجهته المقبلة خلال الساعات القليلة المقبلة، لا سيما أنه اعتذر عن الانضمام للمنتخب الذى يستعد لبطولة أفريقيا المقرر إقامتها فى رواندا سبتمبر المقبل لظروف خاصة.

واتفقت اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك مع حسن الحصرى، نجم الكرة الطائرة السابق بنادى الزمالك، على تدريب الفريق الأول بالقلعة البيضاء فى الموسم الجديد، خلفا لمحمد اللقانى الذى تولى حقبة تدريب المنتخب الأول مؤخرا.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك مؤخرا تعيين عبد الحميد الوسيمي رئيسا لجهاز الطائرة بالنادي، وكلفت اللجنة "الوسيمي" بتشكيل الأجهزة الفنية لفرق الطائرة بالنادي خلال الفترة الحالية.

ويعد عبد الحميد الوسيمي أحد أشهر رموز نادي الزمالك ومنتخب مصر في كرة الطائرة، وتولى المسؤولية الفنية لمنتخبات البحرين والهند وجنوب إفريقيا والأردن ومصر، كما تولى مهمة تدريب أندية هليوبوليس والشمس بمصر الجديدة، كما تولى تدريب عدة أندية ألمانية وهولندية بجانب تدريب نادي الجزيرة الإماراتي.