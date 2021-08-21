شكرا لقرائتكم خبر عن الانتصارات المتتالية سلاح الزمالك فى ترويض لقب الدوري الـ13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادى الزمالك بشكل كبير من التتويج بلقب بطولة الدورى هذا الموسم، بعد زيادة الفارق بينه وبين الأهلى لـ4 نقاط قبل مباراتين على نهاية المسابقة.

ويحتاج الزمالك للفوز فى الجولة القادمة أمام الإنتاج الحربى لحسم بطولة الدورى رقم 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة أمام الجونة فى الغردقة فى نفس التوقيت.

ونجح الزمالك فى تحقيق 7 انتصارات متتالية فى الفترة الأخيرة، ليكون أول نادى فى بطولة الدورى يصل لـ7 انتصارات متتالية، حيث بدأها بالفوز على أسوان بثلاثية نظيفة، وعلى مصر المقاصة بهدف نظيف، وعلى غزل المحلة بثلاثية، وعلى الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف، وعلى الإسماعيلى بثنائية نظيفة، وعلى وادى دجلة بهدف نظيف، وأخيرا على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

وفى المقابل، لم يحقق الأهلى هذا الموسم سوى 4 انتصارات متتالية فقط، كما لم يصل بيراميدز إلا لثلاثة انتصارات متتالية، بينما حقق الإسماعيلى 5 انتصارات متتالية.

وحقق الزمالك فوزا مهما على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد فى المباراة، التى أقيمت على ملعب استاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري.

تقدم أحمد محسن لاعب سيراميكا لفريقه فى الدقيقة 41، وتعادل بن شرقى للزمالك فى الدقيقة 46 قبل نهاية الشوط الأول، وتقدم أحمد زيزو للفريق الأبيض من ركلة جزاء فى الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة واصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدورى برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.