هل يندم الأهلى على التفريط فى أحمد ياسر ريان للدوري التركى؟

القاهرة - سامية سيد - يعد أحمد ياسر ريان موهبة النادي الأهلي أحد أهم المهاجمين المتواجدين حاليًّا فى الساحة المصرية حيث قدم مستوى جيدًا هذا الموسم وظل منافسًا شرسًا على لقب هداف الدوري المصري الذى يتصدره محمد شريف مهاجم الأهلي ، وتألق ريان ضمن صفوف سيراميكا هذا الموسم بعدما سجل 16 هدفا وصنع آخر في 25 مباراة، خاضها بالدوري والكأس.

وأعار النادي الأهلي أحمد ياسر ريان لصفوف نادي ألتاى التركي لمدة عام واجتاز اللاعب الكشف الطبي وأعلن نادي التركي اتمام التعاقد معه.

وواجه الأهلي عقم تهديفى فى بعض المباريات التى غاب عنها محمد شريف مهاجم المارد الأحمر الأساسى، الأمر الذى دفع البعض للتساؤل حول تأثر الأهلى بقرار إعارة أحمد ياسر ريان للدوري التركى لاسيما أنه البديل المناسب لشريف.

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 26 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

محمد شريف صاحب الـ 25 عاما، لعب هذا الموسم 46 مباراة، من بينها 29 فى الدورى و13 فى أفريقيا و2 فى كأس العالم للأندية وواحدة فى كأس مصر ومباراة فى السوبر الأفريقى مسجلا 26 هدفا، بواقع 19 فى الدورى و 6 فى أفريقيا وواحد فى السوبر الأفريقى، فيما تبلغ قيمته التسويقية مليونا و800 ألف يورو، ويقدم محمد شريف مستويات قوية مع الأهلى منذ عودته من الإعارة إلى إنبى فى الموسم الماضي، وبات من العناصر المهمة فى صفوف الفريق الأحمر ويعتمد عليه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، بشكل أساسى فى المباريات المحلية والقارية.