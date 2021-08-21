شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس..خصم 100 ألف جنيه من أحمد بلال بعد وضع يده على "كتف" البدري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف أحمد بلال مهاجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن كواليس خلافه مع حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي والحالي لمنتخب مصر الأول.

وقال بلال في تصريحات تلفزيونية سابقة: خلال تولي البدري تدريب الأهلي.. حدثت بيننا أزمة كبيرة بدأت حينما استبدعني المدير الفني من حساباته تماماً.

وواصل بلال تصريحاته السابقة، قائلاً: "حسام البدري لم يكن يدفع بي على الإطلاق رغم إنني كنت كابتن الفريق.. يعني إنني يجب أن أتسم بالهدوء حتى لا يحدث خلل في الفريق وبالتالي التزمت الصمت".

وتابع بلال: بعد 3 مباريات لم أشارك فيها دخلت على حسام البدري غرفة خلع الملابس ووضعت يدي على كتفة وسألته : لماذا لم أشارك في المباريات السابقة لأني شعرت أنه "هيضيع مستقبلي".

وقال مهاجم الأهلي السابق: كنت أرغب في معرفة هل هناك شيئ ما بداخل حسام البدري تجاهي وبعدما سألته عن موقفي وعدم مشاركتي لم يرد عليّ وتركني وغادر غرفة الملابس وفي اليوم التالي فوجئت بخضم 100 ألف جنيه من مستحقاتي.