شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسلم البطل درع الدورى فى الملعب هذا الموسم؟.. اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه لم يتم التطرق، حتى الآن، لمسألة تسليم درع الدورى لبطل المسابقة هذا الموسم داخل الملعب من عدمه، خاصة أن المسابقة لم يتم حسمها ولم يتحدد بطل الدورى المصرى حتى الآن.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الجبلاية ستتواصل مع الرعاة عقب حسم لقب الدورى، سواء للأهلى أو الزمالك، لمناقشة عملية التسليم وهل هناك إمكانية لتسليمه داخل الملعب أم فى احتفالية خاصة عقب انتهاء المسابقة.

وأشار مسئولو الجبلاية إلى أن ضيق الوقت قد يدفع اتحاد الكرة لتسليم درع الدورى للبطل فى احتفالية خاصة بعد الدورى وليس فى الملعب.

واقترب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من التتويج بلقب الدورى للموسم الحالى 2020 / 2021، خاصة بعدما حقق الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، واصل الزمالك تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز في 23 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، فيما احتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 14 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 39 هدفاً وتلقت شباكه 43 هدفاً.

ويحتاج الزمالك 3 نقاط فقط دون النظر لنتائج مباريات الأهلى، ففى حالة فوز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء، سيصبح رصيده 79 نقطة، وسواء فاز الأهلى على الجونة أو تحققت أى نتيجة أخرى سيصبح الزمالك بطل البطولة.