شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير كارتيرون يحدد عقوبة جنش بعد واقعة الاعتراض على دكة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر لجنة إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التقرير الذى سيقدمه باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول حول واقعة اعتراض محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى على قرار جلوسه على مقاعد البدلاء أمام سيراميكا.

ويحدد حسين لبيب العقوبة التى سيتم توقيعها على "جنش" بالتشاور مع كارتيرون، بعدما يسلم الأخير التقرير الخاص بالواقعة، لاسيما أن المدير الفنى أبدى استياءه الشديد من الحارس بعدما ترك المعسكر، ووفقا لمصدر مطلع بالنادى الأبيض فإن فرص استمرار الحارس مع الفريق فى الموسم المقبل قد تتضاءل فى ظل امتلاك أكثر من حارس مع تفكير كارتيرون فى المسألة قبل حسمها بشكل نهائى.

وكشف الفرنسى باتريس كارتيرون، عقب مباراة سيراميكا التى جمعت الفريقين باستاد السويس، فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، أن الحارس أصبح خارج حساباته الفنية فى الفترة المقبلة بعد تلك الواقعة ومسألة توقيع عقوبة غير العقوبة الفنية سيتم دراستها مع حسين لبيب رئيس النادى.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 76 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 23 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 58 هدف وسكنت شباكه 20 هدف، ويحتاج الزمالك الفوز فى الجولة القادمة لحسم بطولة الدورى 13 فى تاريخ النادى دون النظر عن نتيجة مباراة الأهلى القادمة.