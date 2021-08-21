شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يغيب عن الأهلى فى مباراة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، عن صفوف فريقه خلال مباراة الجونة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد خالد بشارة فى الجولة 33 لبطولة الدوري الممتاز للإيقاف، حيث حصل اللاعب على بطاقة صفراء ثالثة أمس فى مباراة المصري بالدوري.

من ناحية أخرى، اقترب محمد شريف مهاجم النادى الأهلى من العودة لقائمة المارد الأحمر في مباراته القادمة ضد الجونة في الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري العام، بعدما تعافى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي أبعدته عن مباريات فريقه ضد إنبي وطلائع الجيش والمصري، وقد يكون متواجدا في قائمة لقاء الجونة القادم.

وفضل الجهاز الفني للأهلي استبعاد محمد شريف من قائمة مباراة المصري لاسيما مع عدم جاهزية اللاعب بنسبة 100% ، حيث استقر الرأي داخل الجهاز الفني على استبعاده من قائمة مباراة الفريق البورسعيدي خشية من تفاقم الإصابة اذا ما تعجل في الدفع به، خاصة وأن موقف المنافسة على الدوري باتت ضعيفة في ظل اتساع فارق النقاط مع الزمالك إلى 4 نقاط قبل جولتين من انتهاء المسابقة.

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 26 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن