شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاوض دجلة لضم مرعى وسعيد فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات مع نظرائهم بوادى دجلة للحصول على خدمات كل من محمود مرعى وأحمد سعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما أبدى اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى للفريق السماوى رغبته فى ضم الثنائى الدجلاوى.

واقترب بيراميدز من حسم صفقة محمود مرعى وأحمد سعيد مع وادى دجلة، بعدما توصل الطرفان لاتفاق، وتتبقى بعض الرتوش الأخيرة بين الناديين قبل إتمام الصفقة بشكل رسمى.

ويعلم اليونانى تاكيس جونياس إمكانيات محمود مرعى وأحمد سعيد خاصة أنه سبق وتولى تدريب الفريق الدجلاوى، الأمر الذى دفعه لطلب التعاقد مع اللاعبان لتدعيم صفوف بيراميدز.

ونجح فريق وادى دجلة من تحقيق الفوز على مضيفه الإسماعيلى بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الجمعة، على ملعب الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، جاءت أهداف اللقاء عن طريق أحمد عاطف لاعب خط وسط فريق وادى دجلة في الدقيقتين 49، 62.

بهذه النتيجة يحتل فريق وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 28 نقطة بينما توقف رصيد الاسماعيلى عند النقطة 34 محتلا المركز الثالث عشر.

وشهدت المباراة تألق محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة عقب تصدية لبعض الكرات الخطرة من قبل لاعبى فريق الاسماعيلى محاولة لهم لتعديل النتيجة ولكن جاءت كل المحاولات بالفشل.