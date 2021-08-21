شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول يحطم رقم عبد الله السعيد ويسجل رقما قياسيا فى تاريخ الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز التونسى علي معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلي، صدارته لقائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف فى الدوري المصري هذا الموسم بعدما رفع رصيده لـ 12 تمريرة بعد فوز الاهلى على المصرى البورسعيدى برباعية مقابل هدفين فى الجولة 32 للمسابقة ليصبح النجم التونسى أكثر لاعب صنع أهدافاً للأهلى فى موسم واحد بالدوري متخطياً رقم عبد الله السعيد صانع العاب المارد الاحمر السابق وبيراميدز الحالى الذى صنع 11 هدفاً للأهلى موسم 2017-2018 .

وتدور منافسة حامية بين ثلاثى الأهلي على معلول ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات على لقب مستر أسيست فى الدوري المصرى هذا الموسم، حيث صنع معلول 11 هدفاً يليه حسين الشحات صنع 9 أهداف يليه محمد مجدى أفشة وصنع 8 أهداف أيضاً

وفى 25 يوليو 2016 بدأت رحلة على معلول مع النادى الأهلى، بعدما وقع على عقود انضمامه للقلعة الحمراء قادماً من الصفاقسى التونسى ليسطر قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش مازالت تضيف الكثير فى فصولها الجميلة.

الأهلي يسعى لتمديد تعاقد على معلول والذى ينتهى في صيف 2022 وذلك بعد المستوى الرائع الذى يقدمه حالياً مع الفريق، بعدما أصبح من أهم الأسلحة الحمراء التى يعول عليها الأهلى كثيرا.

اجمالا خاض معلول مع الاهلى 165 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 50 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.

فيما شارك على معلول مع الصفاقسى التونسى فى 188 مباراة باجمالى 16206 دقيقة وسجل 37 هدفاً وصنع 43 آخرين وتلقى 26 إنذاراً وكارت أحمر وحيدا.

واجمالا شارك معلول فى 347 مباراة مع الأهلي والصفاقسى طوال رحلته مع الساحرة المستديرة باجمالى 30208 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 64 هدف وصنع 91 هدف وتلقى 43 انذار وكارت أحمر وحيد.