شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون للاعبى الزمالك: لا تهاون فى حسم الدورى أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع لاعبى فريقه عقب تحقيق الفوز على سيراميكا بنتجية 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الجمعة باستاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وطالب المدير الفنى اللاعبين بالحصول على قسط من الراحة خلال 24 ساعة فقط، بعدها يتم العودة للاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى، فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى، فى الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدورى.

وشدد كارتيرون على لاعبيه أنه لا تهاون فى حسم لقب الدورى بشكل رسمى خلال مواجهة الإنتاج وعدم التأجيل لمباراة البنك الأهلى فى ختام البطولة، لافتًا إلى أنه يرغب فى الحسم أمام الإنتاج حتى تكون مواجهة البنك "احتفالية" للفريق بعد موسم طويل شهد عناء ومشقة.

ويحتاج الزمالك 3 نقاط فقط دون النظر لنتائج مباريات الأهلى، ففى حالة فوز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء، سيصبح رصيده 79 نقطة، وسواء فاز الأهلى على الجونة أو تحققت أى نتيجة أخرى سيصبح الزمالك بطل البطولة.

أما فى حالة تعادل الزمالك أمام الإنتاج أو الخسارة مع تحقيق الأهلى الفوز فسيتأجل حسم البطولة للمباراة الأخيرة التى سيخوضها الأبيض أمام البنك الأهلى، حيث سيتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 76 ويصل الأهلى بفوزه على الجونة للنقطة 75، ليصباح الفارق بين الفريقين نقطة واحدة.

وفى حالة تعثر الزمالك أو التعادل فى المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلى، مع مواصلة المارد الأحمر فى تحقيق الانتصارات بالفوز على أسوان فى أخر جولة سيتوج الأخير باللقب.