اخبار الرياضه

بعد قليل.. ليفربول وبيرنلي .. صلاح أساسيًا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ونظيره بيرنلي ضمن منافسات الجولة الثانية من .

وشهد تشكيل ليفربول الذي أعلنه المدير الفني الألماني له، يورجن كلوب، الدفع بمحترفنا محمد صلاح أساسيًا.

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، كونستانتينوس تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، نابي كيتا، هارفي إليوت.

خط الهجوم: ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا