بعد قليل.. ليفربول وبيرنلي .. صلاح أساسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول ونظيره بيرنلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول الذي أعلنه المدير الفني الألماني له، يورجن كلوب، الدفع بمحترفنا محمد صلاح أساسيًا.

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، كونستانتينوس تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، نابي كيتا، هارفي إليوت.

خط الهجوم: ساديو ماني، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث المباراة فور بدايتها: