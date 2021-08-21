الأهلي يخاطب الكاف من أجل مكافآت دوري أبطال أفريقيا والسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:



أرسل النادي الأهلي خطاباً إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يستعجله خلاله بإرسال مكافآت بطولتي دوري أبطال أفريقيا 2021 والنسخة الماضية من بطولة السوبر.

وقال مصدر لمصراوي إن الأهلي أرسل خطابين للكاف الأول خاص بمكافئة دوري الأبطال والثاني خاص ببطولة السوبر.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الأهلي لم يتحصل بعد على المبالغ المالية وبالتالي لم تصرف للاعبين والجهاز الفني.

ووفقاً للوائح البطولة فإن الأهلي يستحق الحصول على مبلغ 2.5 مليون دولار جائزة المركز الأول لبطولة دوري الأبطال و300 ألف دولار نظير الفوز ببطولة السوبر.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي، بفوزه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في الـ 17 من يولية على استاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية فيما حقق مايو الماضي بطولة السوبر بالفوز بهدفين نظيفين علي نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت بالدوحة.