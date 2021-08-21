"حجازي غائبًا".. كل ما تريد معرفته عن نهائي البطولة العربية والقناة الناقلة للمباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تستضيف مدينة الرباط المغربية، وبالتحديد ملعب مولاي عبدالله، عند العاشرة من مساء اليوم السبت، نهائي البطولة العربية بين فريق الرجاء ونظيره السعودي اتحاد جدة.

وتأهل الرجاء إلى نهائي البطولة العربية بعد فوزه على نظيره الإسماعيلي، بينما تأهل اتحاد جدة إلى الدور ذاته عقب الفوز أمام نظيره الشباب السعودي.

غياب حجازي عن نهائي البطولة العربية

ويدخل اتحاد جدة المباراة فاقدًا أحد أهم أوراقه، محترفنا في صفوفه أحمد حجازي الذي يغيب بعد حصوله على بطاقتين صفراواتين خلال مباراتي ذهاب وإياب دور نصف النهائي أمام الشباب.

ولم يمنع الإيقاف أحمد حجازي عن السفر مع فريقه إلى المغرب؛ لمساندته وهو الأمر الذي أشاد به المدير الفني البرازيلي لفريقه، فابيو كاريلي.

القناة الناقلة لنهائي البطولة العربية

وتُبث مباراة الرجاء ونظيره اتحاد جدة في نهائي البطولة العربية على قناة أبوظبي الرياضية - HD1 عند العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

جائزة البطولة العربية

وتُعد جائزة الفائز بالبطولة العربية هي الأعلى أفريقيًا وآسيويًا؛ إذ يحصل الفائز بكأس البطولة العربية على مبلغ 6 ملايين دولار، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 2.5 مليون دولار، بينما يحصل أصحاب المركزين الثالث والرابع على نصف مليون دولار.