الدوري السعودي | الشباب يواجه الاتفاق بـ أهداف مُحددة!

يشهد مساء اليوم في الرياض، الظهور الأول لنادي الشباب أمام جماهيره على ملعب الملك فهد الدولي، حين يواجه الاتفاق في ختام مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويهدف الليوث في المباراة التي تنطلق بداية من الساعة 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت جرينتش، إلى تكريس التفوق التاريخي للنادي أمام الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين.

ولعب الشباب مع الاتفاق ما مجموعه 22 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين منذ إنطلاقته موسم 2008/2009، كان الفوز في نصفها حليف الليوث الذي انتصر في 11 مباراة.

ونجح نادي الاتفاق في تحقيق الفوز على نادي الشباب في 5 مباريات فقط في دوري المحترفين السعودي، مقابل 6 مباريات انتهت بالتعادل بين الفريقين.

و بإلقاء نظرة على آخر 5 مواجهات بين الفريقين، فإن التكافئ ساد بين الجانبين، حيث فاز الشباب في مبارتين، ونادي الاتفاق في مبارتين، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وانتهت آخر مباراة بين الشباب ونادي الاتفاق بفوز هذا الأخير بنتيجة 3/4، وأقيمت المباراة يوم 14 مايو الماضي، برسم الجولة 27 من منافسات الدوري السعودي في الموسم الماضي، ما حرم الشباب فرصة المنافسة على اللقب رفقة الهلال والاتحاد.