رونالد كومان يكشف خطة برشلونة مع كوتينيو

كشف المدير الفني الهولندي “رونالد كومان“، مدرب برشلونة، عن خطط النادي بشأن البرازيلي فيليب كوتينيو، وأوضح أنه يعتمد عليه في لعب دور كبير مع الفريق هذا الموسم، بعد انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

ولم يستقر كوتينيو حقًا في كامب نو منذ انتقاله من ليفربول في الميركاتو الشتوي 2018، حيث كان على الهامش منذ ذلك الحين، حتى أنه قضى موسم 2019/20 على سبيل الإعارة في بايرن ميونيخ.

ولم يتم حتى الآن تخصيص رقم قميص للاعب البرازيلي من قبل برشلونة في موسم 2021/22، وقد ارتبط باستمرار بالابتعاد عن كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن كومان يصر على أنه لا يزال لديه دور يلعبه في النادي.

ونقلت شبكة ESPN عن كومان قوله “فيليب يحتاج أسبوعًا آخر من التدريب قبل أن يكون في الفريق. بالنسبة لي، إنه لاعب رائع ويمكن أن يكون مهمًا لبرشلونة . أنا أعتمد عليه تمامًا في هذا الموسم” .

ويعتبر ميلان الايطالي أحد الأندية المهتمة بكوتينيو، على الرغم من أن الانتقال إلى سان سيرو يبدو بعيد المنال، كما ارتبط بأرسنال ارتباطًا وثيقًا ليدخل في صفقة تبادل مع “بيير إيمريك أوباميانج” الأسبوع الماضي، لكن بعد التوقيع مع لاعب الوسط “مارتن أوديجارد” من ريال مدريد، فإن صفقة كوتينيو تبدو غير مرجحة.

ومن المتوقع أن يطلب رئيس برشلونة “جوان لابورتا” من كوتينيو خفض راتبه في ضوء المشاكل المالية للنادي، بعد أن أصبح البرازيلي الآن، صاحب ثاني أعلى راتب سنوي في النادي، بعد رحيل ميسي، مع فوز أنطوان جريزمان في المقدمة.