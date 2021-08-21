يورجن كلوب يعترف بوجود مفاوضات التجديد بين محمد صلاح وليفربول

ألمح المدرب الألماني لنادي ليفربول “يورجن كلوب“، إلى أن المحادثات جارية بين النجم المصري “محمد صلاح” والنادي الانجليزي بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في يوليو 2023

وأعلن ليفربول مؤخرًا عن عقود جديدة لترينت ألكسندر-أرنولد وأليسون بيكر وفابينيو وفيرجيل فان ديك، ويأمل أن يتم الاتفاق على شروط جديدة مع صلاح في القريب العاجل.

وقال كلوب إنه من الطبيعي أن نفترض أن المحادثات ستكون مستمرة مع صلاح، لكنه لن يتحدث بصراحة عن الموضوع إلا بعد أن يصدر النادي أي إعلان رسمي.

وأوضح كلوب، وفقاً لتصريحاته على موقع ليفربول الرسمي على الإنترنت “أشارك في كل شيء تقريبًا في النادي. ربما تحدث بعض المحادثات من دوني، هذا ممكن، ولكن بصرف النظر عن ذلك فأنا أعرف كل الأشياء. إنه ما يحدث دائمًا: نحن لا نتحدث حقًا عن هذه الأنواع من الأشياء.”

وتابع المدير الفني الألماني “أعلم أننا غيرنا ذلك قليلاً. لكن هذا لا يعني أننا سنتحدث من الآن فصاعدًا، ونخبرك عن كل خطوة صغيرة نتخذها في أي نوع من المفاوضات وأشياء من هذا القبيل.”

وأكمل “من الواضح أن محمد صلاح يمر بلحظة جيدة حقًا من حيث كرة القدم، ومن حيث الحالة المزاجية، وكيف تصرف منذ اليوم الأول عندما عاد، رائع تمامًا.”

وتابع “نحن جميعًا بالغون، وكلنا محترفون. عندما تكون هناك محادثات فإن هناك محادثات – وعندما يكون هناك قرار سنخبرك.”

ورفض كلوب الكشف عن سير المفاوضات مع محمد صلاح ومدى اقتراب النجم المصري من تجديد المقام في أنفيلد روود مثل بقية زملائه في الفريق وأضاف “حتى ذلك الحين، من المهم فقط كيفية عمل الأطراف معًا في هذه الأشياء ”

وختم بالقول “لا يتعلق الأمر بمحمد صلاح، بل بشكل عام. إذا كان هذا مثاليًا، فعندئذ لا يتعين علينا التحدث عن أي شيء آخر، مع بقاء عامين، يمكنك أن تتخيل أن هناك محادثات، هذا كل شيء “.