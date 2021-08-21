ريال مدريد يُحدد بديل فاران ويمنحه الرقم 5

اغلق ريال مدريد ملف خط الدفاع الذي سيعتمد عليه خلال الموسم الجديد 2021/22، وحدد بديل الفرنسي رافائيل فاران المنتقل حديثاً لمانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وسجل ريال مدريد المدافع الدولي الاسباني “خيسوس فاييخو” في قائمة الفريق في الدوري الإسباني، وأعطاه الرقم 5 الذي كان بحوزة بطل كأس العالم 2018 “رفائيل فاران”، ليغلق هذا الملف نهائيًا هذا الموسم.

وتم تأكيد التزام النادي تجاه المدافع القادم من سرقسطة لاستكمال قائمة لاعبي متوسط الدفاع إلى جانب دافيد ألابا و ايدير ميليتاو وناتشو فيرنانديز، وسيكون فاييخو هو المدافع الرابع ولن يذهب ريال مدريد إلى السوق لتعزيز مركزهم الذي فقدوا فيه الثنائي الأساسي “فاران وراموس”.

وغادر سيرخيو راموس ملعب سانتياجو برنابيو هذا الصيف بعد نهاية عقده مع النادي الملكي، وعدم التوصل إلى اتفاق بالتجديد، ليوقع مع باريس سان جيرمان، فيما انتقل الفرنسي رفائيل فاران إلى العملاق الانجليزي مانشستر يونايتد بعد طلبه تغيير الأجواء.

واعتقد الكثيرون أنه من الصعب على ريال مدريد دخول الموسم الجديد دون مدافع جديد من المستوى العالي لتعويض الثنائي المذكور، إلا البطل القياسي للدوري الاسباني، قرر الاعتماد على النمساوي دافيد ألابا في هذا المركز، وتجديد الثقة في الثلاثي “ناتشو، ميلتاو، وخيسوس فاييخو”.

وسيرتدي فاييجو الـرقم “5” وسيحصل سيبايوس على الـ16، في انتظار أن يغلق ريال مدريد الفريق، وهو أمر لن يحدث حتى اللحظة الأخيرة بالنظر إلى الوضع مع الفرنسي كيليان مبابي.

ويضم الفريق الأبيض حاليًا 25 لاعباً في قائمة الفريق، بالإضافة إلى بلانكو وميغيل جوتيريز الذين يعملون تحت قيادة أنشيلوتي ولكنهم محسبون مع ريال مدريد كاستيا.