بنزيمة يكشف كواليس انضمامه لصفوف ريال مدريد عام 2009 بعد التجديد لـ 2023

كشف المهاجم الدولي الفرنسي “كريم بنزيما” كواليس توقيعه مع ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي 2009، وكيف كان تعامل فلورنتينو بيريز معه في المفاوضات مع ليون الفرنسي.

وانتقل كريم بنزيما إلى صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الذي يعتبره الكثير من عشاق النادي الملكي، الأفضل في تاريخ الميرنجي خلال العصر الحديث، بجانب كل من كرستيانو رونالدو وريكاردو كاكا و تشابي ألونسو دفعةً واحدة.

وفي خضم حديثه لقناة النادي الرسمية بعد تجديد عقده مع النادي لغاية 2023، عاد بنزيمة إلى العام 2009، عندما انضم لأول مرة إلى النادي مقابل 40 مليون يورو من أولمبيك ليون الفرنسي وقال”لقد مضى وقت طويل، لكنني أتذكر ذلك بالطبع” .

وأوضح المهاجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية “اتصل بي والداي ووكيلي ليخبروني أن أعود إلى المنزل، لم أكن أرغب في ذلك، لكن عندما وصلت إلى هناك، رأيت فلورنتينو بيريز “.

وتابع بنزيمة “هذا الرجل أحضر زيزو ورونالدو وجلاكتيكوس آخرين… كنت أنظر إليه ولم أقل شيئًا، سألني فقط عما إذا كنت أرغب في اللعب في ريال مدريد وقلت نعم. عندما رأيت ما فعلته في ريال مدريد الآن، أشعر بالفخر “.