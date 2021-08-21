صحيفة إسبانية تنصح ليفربول بتأمين محمد صلاح بعقد طويل

تساءلت صحيفة الماركا الإسبانية، عن سبب غياب محمد صلاح عن اخبار الميركاتو الصيفي 2021 رغم كل ما يقدمه مع ليفربول، ونصحت النادي الانجليزي، بتأمين خدمات الفرعون المصري، قبل اهتمام الأندية الأوروبية الأخرى بخدماته.

وقالت ماركا في تقريرها عن محمد صلاح “كيليان مبابي، إيرلينج هالاند، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، روبرت ليفاندوفسكي، روميلو لوكاكو؛ تقريبا كل المهاجمين الكبار في العالم كانوا في حالة انتقال أو مرتبطين بتبديل القميص هذا الصيف، لكن ليس محمد صلاح.

وعاد صلاح هذا الموسم بحماس أكثر من أي وقت مضى، ويمكن أن يكون الأمر ببساطة، أنه لا يريد الابتعاد عن النادي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية “بينما تبحث أندية النخبة في أوروبا عن مهاجم من الدرجة الأولى، فإن ليفربول من الأفضل أن يقيد مستقبل صلاح قبل أن يبدأ المنافسون في الاهتمام أكثر بالدولي المصري.

وكتب وكيل صلاح “رامي عباس عيسى” على تويتر الاسبوع الماضي”آمل أن يشاهدوا” عندما سجل صلاح هدفا في مرمى نوريتش في الجولة الافتتاحية للدوري الانجليزي الممتاز.

ولم تكن هذه أول علامة على أن مستقبل صلاح قد يكون معلقاً في الهواء، بعد أن أعرب عن شكوكه طوال هذا العام.

ماذا قال محمد صلاح عن مستقبله مع الريدز؟

قال صلاح لشبكة سكاي سبورتس في مايو الماضي: “لا أحد يتحدث معي عن ذلك (التجديد)، لذا لا يمكنني قول الكثير عن ذلك. لا أحد في النادي يتحدث معي عن أي شيء لذلك أنا لا أعرف.”

وكان رد صلاح عندما سئل عما إذا كان سيبقى في الأنفيلد لصحيفة ماركا الإسبانية “الأمر ليس عائدًا لي، سنرى ما سيحدث لكني أفضل عدم الحديث عن ذلك الآن. آمل أن أتمكن من اللعب لسنوات عديدة أخرى، لما لا؟”

وأضاف عندما سئل عن احتمال انتقاله إلى إسبانيا، للعب في ريال مدريد أو برشلونة “لا أحد يعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، لذلك … ربما يومًا ما، نعم “.

لا يزال محمد صلاح أصغر من العديد من نظرائه من مهاجمي الصفوة، لذا، فإن البالغ من العمر 29 عامًا، يجب أن يلفت الأنظار، بجانب سجله الرائع، وتسجيله لأكثر من 20 هدفًا في جميع المسابقات في كل موسم منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2017.

من المفهوم أن يكون ليفربول مترددًا للغاية في البيع، وقد تكون الموارد المالية محدودة للعديد من الأندية في جميع أنحاء العالم، لكن مواهب صلاح لا مثيل لها تقريبًا تختم الصحيفة.