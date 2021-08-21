هداف الدوري المغربي يُفضل الاحتراف في تركيا على عرض الوداد

تجاهل هداف الدوري المغربي “ايوب الكعبي” عرض نادي الوداد البيضاوي المغربي بالتجديد مع النادي، وانتقل رسمياً خلال الميركاتو الصيفي 2021 للممارسة في الدوري التركي الممتاز.

ووقع الدولي المغربي مع نادي “هاتاي سبور أنطاكيا” الممارس في الدوري التركي الممتاز لمدة موسمين في صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع الوداد، ورفضه كل عروض التجديد المقدمة من رئيس وداد الأمة “سعيد الناصيري”.

وتوج البالغ من العمر 27 عاماً، هدافاً للبطولة المغربية Inwi خلال الموسم الماضي، بعد تسجيله 18 هدف في 28 مباراة مع فريق المدرب التونسي فوزي البنزرتي، ليساهم في تحقيق الشياطين الحمر للقب الدوري على حساب الغريم نادي الرجاء البيضاوي.

ولعب الكعبي في الموسم الماضي مع الوداد المغربي قادماً من نادي “هيي فورتشين” الصيني، لكنه وقع لموسم واحد مع النادي البيضاوي رغبة منه في الانتقال إلى الخارج خلال الميركاتو الصيفي 2021.