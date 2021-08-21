الدوري السعودي | الهلال محظوظ بجمهوره والتعاون خسر لهذا السبب!

اعتبر الناقد السعودي “سامي الحريري” فوز الهلال المتأخر على التعاون برسم الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، دليلاً على شخصية الفريق و تركيزه الكبير لغاية صافرة الحكم، معتبر اياه محظوظ بجماهيره التي ساندته لآخر اللحظات.

ونجح الهلال في اقتناص فوز صعب في آخر ثواني المباراة أمام التعاون، وقلب تأخره 1/0 إلى الفوز 2/1 بفضل هدفي موسى ماريجا و جانغ هيون سو، ليكرر سيناريو فوزه في مباراة الطائي بالجولة الأولى من الدوري.

وقال سامي الحريري في برنامج أكشن مع وليد عبر قنوات mbc بعد نهاية المباراة، أن منتقدي الهلال بسبب الفوز في آخر لحظات المباراة للجولة الثانية على التوالي، هم أنفسهم، من يمدحون بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، لأنهم يلعبون لآخر دقيقة، وأضاف “لم يجدو في الهلال عيوباً، فقالو محظوظ “.

وعن سبب خسارة التعاون بعد التقدم في النتيجة قال الناقد الرياضي السعودي “كرة القدم تعطي لمن يعطيها، والتعاون احترم كرة القدم في الشوط الأول وتقدم، وفي الشوط الثاني، بالغ لاعبوه في التمثيل بالسقوط لإضاعة الوقت بدلاً من اللعب بطريقتهم “.