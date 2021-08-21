شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة الإنتاج الحربى والاتحاد السكندرى بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإنتاج الحربى نظيره الاتحاد السكندري في تمام السابعة مساء اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 57 هدفاً .

2_ يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

3_يدخل الإنتاج الحربى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل زعيم الثغر مع سيراميكا سلبياً في نفس الجولة.

4_ تم تعيين الحكم أحمد العدوى لإدارة مباراة الإنتاج الحربى و الاتحاد السكندرى.

5_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز زعيم الثغر بهدفين دون رد سجلهم روماريو وليامز ورزاق سيسيه بالجولة 15 للمسابقة على ستاد الاسكندرية .

6_التقى الانتاج والاتحاد فى 21 مباراة قبل صدام الليلة انتهت 9 لقاءات منها بالتعادل مقابل 7 انتصارات للإتحاد وخمسة لزعيم الثغر.