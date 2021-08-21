شكرا لقرائتكم خبر عن عواد يستمر على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الإنتاج بعد خروج جنش من الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، علي استمرار محمد عواد حارس مرمى الفريق علي مقاعد البدلاء فى مواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى، فى الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدورى، وذلك بعدما خرج محمود عبد الرحيم جنش من حسابات المدرب.

وتواجد محمد عواد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام سيراميكا، لأول مرة منذ فترة طويلة كان يتم استبعاده خلالها من القائمة في ظل وجود محمد أبو جبل وجنش، وذلك بعدما اعترض الأخير علي الجلوس على مقاعد البدلاء لمحمد أبو جبل الذى يشارك أساسيًا منذ مواجهة وادي دجلة.

وقرر باتريس كارتيرون خروج جنش من حساباته حتى آخر مباراة في الدورى والتي ستقام الجمعة المقبل أمام البنك الأهلي، بعدما اعترض الحارس علي دكة البدلاء وترك معسكر مباراة سيراميكا وغادر دون إذن، كما يدرس المدير الفني مع حسين لبيب رئيس لجنة إدارة الزمالك المؤقتة العقوبة التي سيتم توقيعها علي الحارس فى الفترة المقبلة.

واقترب الزمالك من التتويج بلقب الدورى للموسم الحالى 2020 / 2021، خاصة بعدما حقق الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، على استاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتاج الزمالك 3 نقاط فقط دون النظر لنتائج مباريات الأهلى، ففى حالة فوز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء، سيصبح رصيده 79 نقطة، وسواء فاز الأهلى على الجونة أو تحققت أى نتيجة أخرى سيصبح الزمالك بطل البطولة.

أما فى حالة تعادل الزمالك أمام الإنتاج أو الخسارة مع تحقيق الأهلى الفوز فسيتأجل حسم البطولة للمباراة الأخيرة التى سيخوضها الأبيض أمام البنك الأهلى، حيث سيتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 76 ويصل الأهلى بفوزه على الجونة للنقطة 75، ليصباح الفارق بين الفريقين نقطة واحدة.

وفى حالة تعثر الزمالك أو التعادل فى المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلى، مع مواصلة المارد الأحمر فى تحقيق الانتصارات بالفوز على أسوان فى أخر جولة سيتوج الأخير باللقب.