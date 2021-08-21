شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تشكيل قطاع الناشئين والبراعم بقيادة خالد القماش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تشكيل قطاع الناشئين بقلعة الدراويش للموسم الجديد، واستقرت إدارة الإسماعيلي على استمرار خالد القماش نجم ومدرب الدراويش السابق رئيسًا لقطاع الناشئين، مع تعيين بشير عبد الصمد مديرًا فنيًا للقطاع.
وجاء تشكيل الإسماعيلى تشكيل قطاع الناشئين والبراعم والذى جاء علي النحو الأتى..
قطاع الناشئين
-خالد القماش .. رئيس لقطاع الناشئين
-بشير عبد الصمد .. مدير قطاع الناشئين
-أحمد قناوى .. مشرف على فريقى 2001-2003
-حمام إبراهيم .. مشرف على فريقى 2005-2006
-سيد الحداد .. مشرف على فريقى 2007-2008
-سعفان الصغير .. مشرف حراس مرمى فرق الجمهورية
-سيد توفيق .. مشرف حراس مرمى فرق المنطقة
قطاع البراعم
-إسماعيل حفنى .. المشرف على قطاع البراعم والأكاديميات
-أيمن خليل .. مدير قطاع البراعم
-هانى الزاوى .. مشرف على فرق 2009-2010-2011
-شريف عمارة .. مشرف على فرق 2012-2013-2014
-سيد جاد .. مشرف مدربى حراس المرمي