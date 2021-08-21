الإسماعيلى يعلن تشكيل قطاع الناشئين والبراعم بقيادة خالد القماش

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تشكيل قطاع الناشئين بقلعة الدراويش للموسم الجديد، واستقرت إدارة الإسماعيلي على استمرار خالد القماش نجم ومدرب الدراويش السابق رئيسًا لقطاع الناشئين، مع تعيين بشير عبد الصمد مديرًا فنيًا للقطاع.