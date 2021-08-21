شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يستكشف الجونة بـ 5 مباريات قبل موقعة خالد بشارة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، من محللى الأداء بجهازه بدء رحلة استكشاف فريق الجونة بمشاهدة المباريات الخمس الأخيرة فى مسابقة الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل مواجهته المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد خالد بشارة بالغردقة بالجولة 33 للمسابقة.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الجونة المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة للمسابقة.

وأظهرت مباريات الأهلي الأخيرة بالدوري حجم معاناة الفريق الأحمر من بعض المشاكل الفنية من حيث المساحات الموجودة بين الخطوط وغياب التركيز عند لاعبيه وأخطاء دفاعية بالجملة في التغطية وفي التعامل مع الكرات العرضية والثابتة، الأمر الذي يكبد الفريق الأحمر خسارة العديد من النقاط، وجعل مصير الدوري بيد منافسيه وليس بيده.

ومن جانبه قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة الفريق أمام المصري كانت قوية وحماسية، ونجح الأهلي في حسمها بنتيجة 4-2.

وأضاف موسيماني أنه لا يحب الحديث عن فريق آخر، وأنه يركز على الأهلي فقط، مشيرًا إلى أنه توقع أن تكون المباراة قوية، خاصة أن المنافس لديه دوافع قوية للظهور بشكل جيد أمام الأهلي.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أنه تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وقال لهم إن المصري سوف يبحث عن التسجيل في الشوط الثاني.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أن اللعب كان مفتوحًا ونجح الأهلي في تسجيل رباعية، وأهدر عدة فرص محققة، مشيرًا إلى أنه لم يرغب في المغامرة بالثنائي محمد شريف العائد من الإصابة، وبدر بانون بعد شفائه من كورونا.