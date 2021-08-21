شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يخضع لفحص طبى فى الأهلى بعد شكوى العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حمدى فتحى لاعب خط وسط النادى الأهلى لفحص طبى اليوم بعد أن اشتكى من شد في العضلة الخلفية تسبب في خروجه بين شوطي مباراة المصرى البورسعيدى ومشاركة المالي ديانج بديلا له، ويبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة الجونة المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة للمسابقة.

أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأظهرت مباريات الأهلي الأخيرة بالدوري حجم معاناة الفريق الأحمر من بعض المشاكل الفنية من حيث المساحات الموجودة بين الخطوط وغياب التركيز عند لاعبيه وأخطاء دفاعية بالجملة في التغطية وفي التعامل مع الكرات العرضية والثابتة، الأمر الذي يكبد الفريق الأحمر خسارة العديد من النقاط، وجعل مصير الدوري بيد منافسيه وليس بيده.

وقال سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق تعرض لظروف صعبة هذا الموسم، لكنه سيقاتل حتى اللحظة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن الأهلي لديه تحديات كبيرة الفترة المقبلة، ومنها السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

أضاف: «لن نقدم مبررات، ولكن أود التأكيد على ضغط المباريات الذي تعرضنا له هذا الموسم بشكل لم نتعرض له من قبل».

وأوضح: «نعتذر لجماهير الأهلي على ما حدث في بطولة الدوري هذا الموسم، ونعلم جيدا أهمية الدرع بالنسبة لهم».

وقال إن جماهير الأهلي خير داعم للفريق والجهاز الفني في كل المواقف، وهي دائما السند الحقيقي في كل الأوقات. مؤكدًا أن الفريق سيقاتل من أجل إسعاد هذه الجماهير الوفية.

وأشار إلى أن جماهير الأهلي واعية وتعلم جيدا قيمة فريقها ولاعبيها، وتقدر الظروف التي تعرض لها الفريق هذا الموسم بسبب ضغط المباريات.

واختتم قمصان تصريحاته مؤكدا أن هذا الموسم كان صعبا للغاية، ولكن في النهاية نجح الأهلي في التتويج ببطولات السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا مرتين، وحقق برونزية كأس العالم، وجماهير الأهلي تعرف قيمة ما تحقق، والجميع سوف يقاتل لتحقيق المزيد من البطولات القادمة.