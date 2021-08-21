المدير الفني للمنتخب الألماني يكشف تلقيه عروضا أخرى من منتخبات وأندية

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

كشف المدير الفني للمنتخب الألماني، هانزي فليك، أنه تلقى عروضا أخرى بعد رحيله عن بايرن ميونخ، إلى جانب عرض تدريب المانشافت.



وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية لعدد العطلة الأسبوعية، قال فليك إنه تلقى عروضا من أندية ومنتخبات لكنه لم يذكر أسماء.

وأضاف فليك/56 عاما/:" أجريت مكالمتين عبر برنامج زووم مع أحد الأنديةالكبرى جدا حيث تحدثت مباشرة مع رئيس النادي، وكان هذا شيئا مثيرا للغاية، واتسم تعاملنا مع بعضنا البعض بالاحترام التام، ووصف رئيس النادي قدراتي الرياضية بأنها ممتازة".

وأكد فليك أنه لم يكن يسعى أبدا إلى الرحيل عن بايرن من أجل أن يصبح مدربا للمنتخب، " وعندما قررت الرحيل عن بايرن، لم يكن قد تحدد بعد أن يوأخيم لوف سيتوقف عن تدريب المنتخب في الصيف، كما أنني لم أكن سعيدا عندما أعلن لوف رحيله عن المنتخب. وكنت أتمنى له ختاما جيدا في مونديال قطر".

تجدر الإشارة إلى أن فليك كان مساعدا للوف عندما فاز المنتخب الألماني ببطولة كأس العالم في مونديال البرازيل عام 2014.

وتحدث فليك عن الفرصة الفريدة لكي يصبح مدربا للمنتخب الألماني، " وبطبيعة الحال كان مدير المنتخب أوليفر بيرهوف يعرف بأمر العروض الأخرى، وقد مارس بعض الضغط، ويجب أن اقول إن القرار (بتولي تدريب المانشافات) يبدو حقا جيدا وصحيحا".